Merdivenleri çöken evde mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Bunun üzerine itfaiyeye bilgi veren vatandaşlar, olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Camikebir Mahallesi Hacı Keçici Sokak'ta Mümin Yenmez'e ait 2 katlı binanın üst katına çıkışın sağlandığı merdivenler henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu