Merdivenli 3 Hırsız Yakalandı

Kayseri'de merdiven dayayarak girdikleri evden piyasa değeri 270 adet tesbih, 25 yüzük, 6 bin 500 TL ve av tüfeği çalan 3 hırsız, polis tarafından yakalandı.

Kayseri'de merdiven dayayarak girdikleri evden piyasa değeri 270 adet tesbih, 25 yüzük, 6 bin 500 TL ve av tüfeği çalan 3 hırsız, polis tarafından yakalandı.



Kayseri'de kimliği belirsiz kişiler önceki gece merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Üçgen Sokak'ta merdiven dayayarak A.Ş.'ye ait eve girdi. Şüpheliler evde bulunan 220 bin TL değerinde 270 adet tesbih, 25 yüzük, 6 bin 500 TL ve av tüfeği çalarak kayıplara karıştı. Evde olmadığı sırada yaşanan hırsızlık olayını fark eden A.Ş. durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mahalledeki güvenlik kameralarından merdiven yardımıyla hırsızlık yapan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Emrah B. (32), Bülent G. (41) ve Ferhat G. (34) kaldıkları evde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

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