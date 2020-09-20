Merdivenli şehrin 'Çöpçü katırları' son kez görev yaptı - Son Dakika

Merdivenli şehrin 'Çöpçü katırları' son kez görev yaptı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yarım asırdır çöp araçlarının giremediği ara mahallelerden çöp toplayan 11 emektar katır; son kez görev yaparak emekliliğe ayrıldı.

Emeğin başkenti Zonguldak'ta yarım asırdır araçların giremediği ara yollar ve merdivenlerde yarım asırdır çöp toplayan 11 çöpçü katırlar son kez görev yaptı. Belediye Başkanı Ömer Seim Alan'ın önceki günlerde yaptığı açıklama ile emekliliğe ayrılan katırlar artık kırsalda yaşayacak. 50 yılı aşkın süredir her gece 00.00 itibariyle yola çıkan katırlar sabahın ilk ışıklarına kadar merdivenleri aşarak ara mahallerde çöp topladı.

Beş mahallede gerçekleştirilen çöp toplama işlemi ise çöp konteynerlerinin yol kenarına taşınması ile son buldu. Böylelikle vatandaşlar 20-30 metre mesafedeki çöp konteynerlerine çöplerini taşıyacak. Uzun yıllar çöp taşıyan katırlar ise artık kırsalda yük taşımadan yaşayacak.

Duygu dolu anlar yaşadılar

Her gece sabahın ilk ışıklarına kadar çöp toplayan temizlik işçileri ise "10 yıldan bu yana birlikte çöp topluyorduk. Artık bunları emekli ediyoruz. Adını Kadir koymuştum. Hayvanlar için iyi oldu tabiki. Uzun zamandır böyle bir şey olması gerekiyordu. Uzun yıllar mesai arkadaşlığı yaptık. Can dostumdu. 4 yıldır katır ile çöp topluyorum. İsmini İsmail koydum. Üzgünüm. Katırım benden ayrılıyor. Çok üzgünüm. Emekli olana kadar birlikte çalışmak isterdilm. Sabah 07.00'ye kadar benimle çalışıyordu. Artık çöp taksiler var. Katırlarımız artık yorulmuyor. Aslında mutluyum ama içimde buruk bir sevinç var. Belediye başkanımıza da yeni bir çözüm geliştirdiği için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdiler.