Mergin Çayı Üzerine Menfez Yapıldı, 50 Yıllık Çile Son Buldu - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Erdemli'de yıllardır beklenen ve halk arasında "Mergin Köprüsü" olarak adlandırılan Mergin yolunda menfez yapımını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in geçtiğimiz günlerde açılacağının müjdesini verdiği Mergin yolundaki menfez hem bölge sakinlerine hem de o güzergahta ürün taşımacılığı yapanlara rahat bir nefes aldıracak.

Mergin yolu bölge halkı ve tarımsal üretim için önem taşıyor

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, trafikte vatandaşların can güvenliğini ve rahat ulaşımını sağlamak için Erdemli ilçesi Hüsametli ile Yeniyurt Mahalleleri arasında bulunan ve 8 mahalleyi bağlayan grup yolunda menfez yapımını tamamlandı. Erdemli merkezden birçok ilçeye ve İç Anadolu'ya bağlantı sağlayan Mergin Çayı üzerindeki mevki, bölge ve çevre ilçelerde üretilen ihracat potansiyeli fazla olan ürünlerin yurt içi ve dışı pazarlara ulaşması için hayati önem taşıyor.

50 yıllık çile sona erdi

Eski Mergin yolunun karayolları standartlarına uygun olmaması, can ve mal güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle yapımına başlanan ve kısa sürede tamamlanan menfez yapımı ve grup yolu iyileştirme çalışmaları sayesinde daha konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlanacak. Böylece bölge sakinlerinin 50 yıllık çilesi de son bulmuş oldu. Çalışmalar kapsamında 54 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde ve 6 metre yüksekliğindeki menfez imalatı, 1162 metrelik yolda iyileştirme ve 13 bin metrekare çift kat sathi kaplama imalatı yapıldı.

"Tüccarlar köprümüzün eski ve dar olması nedeniyle devamlı sorun çıkarıyordu"

Yolun bağlı olduğu mahallelerden biri olan Veyselli Mahallesi Muhtarı Bülent Arslan, 1970'li yıllarda yapılan ve zamanla yıpranarak yetersiz kalan güzergahın bugüne kadar birçok sıkıntıya sebep olmasına rağmen ihmal edildiğini söyledi. Yolun birçok mahalleye ve yaylaya kadar ulaşımı sağladığını vurgulayan Arslan, "Bu köprü çilesi, bu yol çilesi çekiliyordu şimdiye kadar. Vahap Başkanımız geldikten sonra halkımıza bir söz verdi; 'burası yapılacak' dedi ve analizine başlandı. Tüccarlar köprümüzün eski, küçük, dar olması nedeniyle devamlı sorun çıkarıyorlardı. Domates 1 liraysa 80-90 kuruşa almayı düşünüyorlardı, yolu bahane ediyorlardı. Vahap Başkana ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, halkımıza, köyümüze, milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

"Bu yol, bu köylerin 50 yıllık hayaliydi"

Yeniyurt Mahallesi sakinlerinden Mahmut Tat, söz konusu geçiş güzergahının bölgedeki vatandaşların 50 yıldır hayali olduğunu ifade ederek, "Vahap Başkanım söz verdi, bu yolu yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu yol bu köylerin 50 yıllık hayaliydi. Burada bazı arkadaşlar da dedi ki; 'burada bu yol yapılmaz, kaçtılar, göçtüler' işte yapıldı. Herkes gelip geçecek buradan kısmet olursa. O eleştiriyi yapanlar da buyursun bu yolu görsün. Onları da buraya davet ediyorum. Bu hizmet buraya geldi yapıldı. Burası heyelan bölgesi. Uçurum vardı kış aylarında taşlar yuvarlanıp geliyordu. Karda arabalar kayıyordu. Yol karşıdan karşıya geçince bu tehlikelerden kurtulduk. Vahap Başkanıma çok teşekkür ederim" dedi.

"Kış aylarında ne zaman üzerimize taş düşecek, kaya göçecek diye korkumuz olurdu"

Yeniyurt Mahallesi sakini Yusuf Şahin ise 1962'de yaya olarak okula gitmek için kullandıkları yolda yaşadıkları sıkıntıları anlatırken, "1962'de biz bu yoldan Hüsametli'ye yaya olarak okula giderdik. 1962'den sonra şu karşıdaki yoldan gidemiyorduk. Traktör zor inerdi bu yollardan. Biz geçemiyorduk. Şimdi bu yol yapıldı, çok güzel oldu. Biz bu yoldan geçerken, virajdan dolanırken; hele kış aylarında ne zaman üzerimize taş düşecek, kaya göçecek, dağ inecek diye korkumuz olurdu arabayla geçerken. Yolumuz çok güzel oldu. 18-20 seneden beri insanlarımız, muhtarlarımız devamlı uğraşıyordu ama yapamadılar. Bizim yolumuzu kimse yapmadı. Bu adama helal olsun yaptı yolumuzu. Çok güzel yaptı yolumuzu, biz memnunuz" dedi.

"45 yıl geçmesine rağmen hiçbir siyasetçi burada bir çalışma yapmadı"

Tapureli Mahalle sakinlerinden Mehmet Emin Özgür de ağır vasıta şoförü olarak yolu kullanan vatandaşlardan biri. 1970'li yıllardan beri yolun yapılmadığını ifade eden Özgür, "45 yıl geçmesine rağmen hiçbir siyasetçi burada bir çalışma yapmadı. Ne yazık ki ülkemizi yönetenler 19-20 yıla yakındır buralardan geldiler, geçtiler burada siyaset yaptılar ve burada en ufak bir çalışmayı bile düşünmediler ama hizmet herkese layık değildir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in buraya böyle bir çalışma yapması bizi mutlu etti" diye konuştu.

"Belediye Başkanımızın ileriki yıllarda ismini hatırlatacak bir eseri oldu"

Şoför olarak en çok da kış aylarında heyelan korkusu ile oldukça zorlandıklarını sözlerine ekleyen Özgür, "Buradaki bağlantı 5-6 tane köyün bağlantı yolundaki kaderini değiştirdi. Buraya gelen ihracatçıların da en büyük bahanesi ulaşım şartları zor, tırcılar gelmiyor gibi bahanelerle fiyatlarımızı aşağıya çekmek gibi düşlemeleri vardı. Bugün çok şükür Allah'ıma bu yol karşıdan baktığın zaman insanın gözünü gönlünü mutlu edecek bir sonuç. Vahap Başkanımıza burada verdiği emekten dolayı çok büyük teşekkür ediyoruz. Bir deyim vardır tabiri caizse; at ölür nalı kalır, yiğit ölür namı kalır; ki bugün Belediye Başkanımızın ileriki yıllarda ismini hatırlatacak bir eseri oldu" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 16. 6. 2021 09: 55: 18