MERGÖÇ buluşmaları devam ediyor - Son Dakika

Mersin Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MERGÖÇ) tarafından düzenlenen ve çevrimiçi olarak yapılan 'MERGÖÇ Buluşmaları' devam ediyor.

Mersin Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, mart ve nisan ayı boyunca sürecek 'MERGÖÇ Buluşmaları' ile göç alanında önde gelen akademisyenleri ve araştırmacıları öğrencilerle buluşturuyor. Geçtiğimiz hafta Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'nın katılımıyla ilki yapılan söyleşilerin bu haftaki konuğu ise İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok oldu.

Buluşmaların ikinci haftasında da yoğun bir ilgiyle takip edilen çevrimiçi seminerde Türkiye'de göç yönetimi ve toplumsal uyum çalışmaları üzerine konuşma yapan Dr. Gökçe Ok, Türkiye'nin aldığı insani ve vicdani sorumluluk temelinde izlenen göç politikaları ve uyum faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. MERGÖÇ Müdürü Doç. Dr. Esra Dik'in moderatörlüğünde yapılan seminerde yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Günnur Ertong Attar da konuşmacı olarak katıldı. - MERSİN