"Merhaba Güzel Vatanım" Büyükçekmece'de yoğun ilgi gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Merhaba Güzel Vatanım' Büyükçekmece'de yoğun ilgi gördü - Son Dakika

"Merhaba Güzel Vatanım" Büyükçekmece'de yoğun ilgi gördü

6 saat önce

Şair Nazım Hikmet ve Yazar Ahmet Ümit'in gerçek hayat hikayelerini beyaz perdeye yansıtan "Merhaba Güzel Vatanım" film gösterimi Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Şair Nazım Hikmet ve Yazar Ahmet Ümit'in gerçek hayat hikayelerini beyaz perdeye yansıtan "Merhaba Güzel Vatanım" film gösterimi Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Filmde Yetkin Dikiciler, Serkan Altıntaş, Berna Laçin, Pelin Batu, Umut Beşkırma, Levent Üzümcü, İskender Bağcılar, Mehmet Tokat ve Alper Türedi gibi oyuncular rol alıyor. Film gösterimine yönetmen Cengiz Karabekir de katılarak Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e kültür ve sanata olan katkılarından ötürü teşekkürlerini iletti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün eşi Hatice Akgün, Belediye Başkan Danışmanı Tarihçi ve Yazar Sacide Bolcan, Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Tarihçi ve Yazar Sinan Meydan filmin oyuncularına ve yönetmen Karabekir'e çiçek takdim etti. - İSTANBUL

Nazım Hikmet Ran, Büyükçekmece, AKM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:05 Kaynak: İHA
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