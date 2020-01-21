"Merhaba Güzel Vatanım" Büyükçekmece'de yoğun ilgi gördü

Şair Nazım Hikmet ve Yazar Ahmet Ümit'in gerçek hayat hikayelerini beyaz perdeye yansıtan "Merhaba Güzel Vatanım" film gösterimi Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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