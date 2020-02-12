Başkent Postası gazetesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Merhamet ve Emek Ödülleri" sahiplerini buldu.

Başkent Postası İmtiyaz Sahibi Seyfi Uzunkök, bir otelde düzenlenen törende yaptığı açıklamada, merhamet sahibi ve emekçilerin toplumda göz ardı edildiğini belirterek, "Bir yıl içinde gerçekleşen ve insana dokunan ne kadar olay varsa takip ettik. Bu süreçte ince eleyip sık dokuyarak ödül kazananları belirledik." dedi.

Merhamet duygusunun pekiştirilmesi için gayret sarf etmeye devam edeceklerini ifade eden Uzunkök, olağanüstü durumlarda gösterdikleri fedakarlık ve sergiledikleri insani tavırla haberlere konu olan 14 kişiye plaket verildiğini açıkladı.

Törende, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme özel bir hastanenin doğumhanesinde yakalanan ve soğukkanlılıklarını kaybetmeden çalışmaya devam eden Op. Dr. Miray Sekkin Eser ve ekibine plaket verildi.

Manisa'da 2 milyon lira değerinde para ve çekin bulunduğu çantayı bularak sahibine teslim eden Durmuş Uğur ile İstanbul'da bir intihar girişimini engelleyen İbrahim Türkeri adlı vatandaşlara da plaket verildi.