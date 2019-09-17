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Merhum Başbakan Adnan Menderes için mevlit okutuldu

53 dakika önce

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 58. yılında Eyüp Sultan ve Fatih camilerinde mevlit okutuldu.

Merhum Başbakan Adnan Menderes için mevlit okutuldu, System.String[]

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 58. yılında Eyüp Sultan ve Fatih camilerinde mevlit okutuldu.

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından ikindi namazının ardından Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen mevlit programında, 58 yıl önce idam edilen Menderes ve arkadaşları için Kur'an okundu, dualar edildi.

Mevlitin ardından vatandaşlara aşure ve mevlit şekeri dağıtıldı.

Merhum Başbakan Menderes ve arkadaşları bir mevlit programı da akşam namazının ardından Fatih Müftülüğü tarafından Fatih Camisi'nde düzenlendi.

Adnan Menderes, Menderes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:42 Kaynak: AA
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