Son Dakika Haberleri: Merhum Başbakan Adnan Menderes'in makam aracı getirildi
Son Dakika Güncel Merhum Başbakan Adnan Menderes'in makam aracı getirildi - Son Dakika

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in makam aracı getirildi

6 saat önce

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in makam aracı, 1960 askeri darbesinin ardından ilk kez Aydın'a getirildi.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in makam aracı, 1960 askeri darbesinin ardından ilk kez Aydın'a getirildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, Gazi Üniversitesinden getirilen aracı valilik binasından konağa kadar kullandı.

Aracın şehir içinden geçişi esnasında bazı vatandaşlar fotoğraf çekti.

Gazetecilere açıklama yapan Köşger, Aydın'ın evladı Adnan Menderes'in Başbakanlığı döneminde kullandığı makam aracının, 1960 ihtilalinden sonra ilk kez Aydın sokaklarına geldiğini söyledi.

Aracın, Koçarlı ilçesinde yapımı devam eden Adnan Menderes Müzesi'nde sergileneceğini aktaran Köşger, müzenin tamamlanmasının ardından vatandaşların görebileceğini ifade etti.

Otomobilin müzeye bağışlanmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun büyük emeği olduğunu vurgulayan Köşger, "Esas amacımız Adnan Menderes Müzesi'nde Adnan Menderes'e ait olan, onun kullandığı buna benzer materyallerin hemşehrilerimizin ilgisine sunulmasıydı. Onu da inşallah en kısa sürede gerçekleştireceğiz." dedi.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in makam aracı getirildi

Adnan Menderes, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İŞKUR'un hibe desteğiyle hayaline bir adım daha yaklaştı
Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim Mahalleli sokağa döküldü! Balıkesir'de sokak köpeklerini zehirlediler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 03:50:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merhum Başbakan Adnan Menderes'in makam aracı getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]