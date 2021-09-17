Üye Girişi
Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan anıldı - Son Dakika

Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan anıldı

17.09.2021 11:34

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından eski Başbakan Adnan Menderes, eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam edilmelerinin 60. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından eski Başbakan Adnan Menderes, eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam edilmelerinin 60. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Fatih'te bunun anıt mezardaki törene İçişleri Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı.

Törende konuşan Bakan Süleyman Soylu, "Eğer 60 yıl sonra biz buraya geliyorsak sadece şehit edilişleriyle alakalı değildir. Elbette önemlidir, elbette sahip çıkılmalıdır ama kişiliklerinin güçlü, kuvvetli ve bu ülkeye bıraktıklarıyla alakalıdır. Eğer elinize geçirirseniz İstanbul Emniyet Müdürü Oktay'ın hatıralarını okumanızı tavsiye ederim. Oğlunun yazdıklarını okumanızı tavsiye ederim. Neler çektiğini, Tevfik İleri'nin cezaevlerinde hangi işkencelerle karşı karşıya kaldığını… Benim ülkem bunu hakketmedi, İstiklal Madalyası'nın kahramanları bunu hak etmedi. Ama eğer bugün Türkiye'nin bugün ilerleme aşkı varsa, her türlü darbeye karşı bir mücadele kararlılığı varsa, 1960 darbesinin belki kitaplarda dahi okutulmamış gençlerin ay yıldızlı bayraklarla 15 Temmuz gecesi bütün meydanlara 'hürriyet ve özgürlük bizim şiarımızdır' diye çıkışları varsa, anneleri babaları 'aman dikkat et oğlum' dediğinde 'ben memleketimi birilerinin müstemlekesi haline getirmem' diye adım atıyorlarsa, bu bir ruh halidir. Bu ruh halinin taşınması İstiklal Marşı'nda vardır, her 5 vakit okunan ezanda vardı. Annelerimizin, babalarımızın, abilerimizin secdeye eğildiğinde, ellerini semaya açtığındaki dualarında vardı. Rahmetli Özal, Allah nur içinde yatırsın, şehitlerimizi hangi anlayışla buraya getirmiş, o yıllar zor yıllardı, çok zor yıllardı. Aslında 1960 darbesinin fiili anlayışının devam ettiği yıllardı. Hangi anlayışla buraya getirmişse aynı zihniyet bu ülkede Cumhurbaşkanımızın şahsında devam etmektedir. Bu zihniyette kalkınma vardır, özgürlük vardır, millet vardır, medeniyetimiz vardır, değerlerimiz vardır, dünyaya söyleyecek sözü olan yetişmiş insanların ve milletin büyük iddiaları vardır" dedi.

Bakan Soylu, Vatan Caddesi'ne dikkat çekerek, "Adnan Menderes'in bu ülkeye kazandırdığı caddenin hemen önündeyiz. Vatan Caddesi'nin ve Barbaros Bulvarı'nı yaparken 'buraya uçak mı indireceksiniz' dediler, kıyameti kopardılar. Ama o düşüncenin bugünkü dalları da bugünkü anlayışı da o zihniyette ülkemizin yarınlarına büyük emanet bırakmak için bu mücadeleyi sergilemektedir. Vesayetten, nefretten, darbelerle geri bırakılmaktan, tekrar tekrar aynı senaryolarda figüran olmaktan kurtarmaya hep birlikte kararlı olmalıyız. Onun için her 16-17 Eylül'de burada olduk. Bundan sonraki 17 Eylüllerde de inşallah bizler ve bizlerden sonra gelecekler burada olacaklar" ifadelerini kullandı.

"HAFIZALARIMIZA KAZINAN O GÜLER YÜZÜ, NEZAKETİ VE ZARAFETİ ASLA SİLİNMEYECEK"İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "60 yıl geçti, koskoca 60 yıl. Adnan Menderes hala halkımızın gönlündeki, en müstesna yerde yaşamaya ve yaşatılmaya devam ediyor işte. Peki ya kalemini kırıp, darağacına mahküm edenler? ya Yassıada? Yassıada, Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek iradeleriyle artık Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yaşıyor. O yaslı ada ki, bugün artık bir özgürlük adası ve Adnan Menderes ile arkadaşlarının aziz hatıralarını yaşatmak için hür maviliklerin ortasında duruyor, durmaya da devam edecek. Merhum başvekilimiz Adnan Menderes'in ülkemize yaptığı büyük hizmetler unutulmayacak; hafızalarımıza kazınan o güler yüzü, nezaketi ve zarafeti asla silinmeyecek. Aziz milletimizin böylesine karanlık günleri bir daha asla yaşamaması dileğiyle, aramızdan ayrılışlarının 60. Yıl dönümlerinde, merhum başbakanımız Sayın Adnan Menderes ile Sayın Fatin Rüştü Zorlu ve Sayın Hasan Polatkan beyefendileri bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor" dedi.Konuşmaların ardından anıt mezara karanfil bırakıldı. Bakan Soylu Aydın Menderes'in de kabrini ziyaret etti.

- İstanbul
Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan anıldı
Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan anıldı
Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan anıldı
Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan anıldı

Süleyman Soylu, Adnan Menderes, İstanbul, Başbakan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan anıldı - Son Dakika


Son Dakika

EYP'li saldırıda yara almayıp bir süre hayatını kaybeden asker, 19 ay sonra şehit sayıldı 12:52 EYP'li saldırıda yara almayıp bir süre hayatını kaybeden asker, 19 ay sonra şehit sayıldı Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım 12:40 Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım 12:26 Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım
Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş 12:12 Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı 12:06 Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim 11:44 Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim
Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak 11:19 Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek 10:54 Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek

Son Dakika Haberleri
12:57 Hırsızın akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı
12:48 Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi
12:40 Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım
12:27 Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu
12:25 Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım
12:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada
12:11 Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi
12:08 Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal
12:06 Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı
11:41 Galatasaray, İtalyan takımlarına Avrupa'da maç kaybetmiyor
Hırsızın akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı Hırsızın akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı         
12:58
Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi         
12:48
Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu         
12:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada         
12:14
Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal         
12:08
Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada         
12:02
Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı         
11:23
Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur         
11:16
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı         
10:03
Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı         
09:40
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı         
08:47
Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü         
07:03
Dünya bu esrarengiz fotoğrafı konuşuyor! Kullanılmayan askeri hastanede hayalet görüldü Dünya bu esrarengiz fotoğrafı konuşuyor! Kullanılmayan askeri hastanede hayalet görüldü         
22:01
İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu         
19:54
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı         
19:02
Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak         
18:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 13:16:06. #1.12#
SON DAKİKA: Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan anıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement