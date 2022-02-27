Merhum başbakan Necmettin Erbakan kabri başında anıldı - Son Dakika
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Merhum başbakan Necmettin Erbakan kabri başında anıldı

27.02.2022 08:38

Eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında kabri başında anıldı.

Eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında kabri başında anıldı.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen anma etkinliğinde Zeytinburnu Merkezefendi Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından merhum Erbakan için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Sabah namazının ardından Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrine ziyarette bulunan gruptakiler, burada merhum Erbakan için dua okudu.

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GÜNDEM ÖZETİ / 27 Şubat 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 27 Şubat 2022 Necmettin Erbakan kabri başında dualarla anıldı Necmettin Erbakan kabri başında dualarla anıldı

Necmettin Erbakan, Merkezefendi, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merhum başbakan Necmettin Erbakan kabri başında anıldı - Son Dakika


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