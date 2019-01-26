Son Dakika Haberleri: Merhum Basın Mensupları Anısına Şiir Dinletisi

Merhum Basın Mensupları Anısına Şiir Dinletisi

1 saat önce

Kırıkkale Belediyesi tarafından "9. Geleneksel Şiir Dinletisi" programında, hayatını kaybeden basın mensupları anıldı.

Merhum Basın Mensupları Anısına Şiir Dinletisi, System.String[]
Kırıkkale Belediyesi tarafından "9. Geleneksel Şiir Dinletisi" programında, hayatını kaybeden basın mensupları anıldı.

Kırıkkale İl Kültür merkezinde düzenlenen "9. Geleneksel Şiir Dinletisi" programında, hayatını kaybeden basın mensuplarının yer aldığı fotoğraflardan oluşan slayt gösterisinde duygulu anlar yaşandı. Belediyenin ana sponsorluğunda düzenlenen şiir dinletisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kadir Kipmen'in okuduğu şiirler geceye damga vururken, sahneye çıkan Kırıkkale Belediyesi Başkanı Mehmet Saygılı da şiir okudu. Katılımcılar, düzenlenen etkinlikten dolayı Başkan Saygılı'ya ve ekibine teşekkür etti. Programa Vali Yunus Sezer ve il protokolü katıldı. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:48 Kaynak: İHA

Kırıkkale, Güncel
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