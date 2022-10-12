MERHUM BELEDİYE BAŞKANI ABDİ BULUT MEZARI BAŞINDA ANILDI

MERHUM Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut (53), ölümünün 2'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

12 Ekim 2020 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Abdi Bulut için anma etkinliği düzenlendi. Programa, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Bulut'un ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bulut'un mezarı başında Kuran-ı Kerim okunmasından İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in dua etti.

Kilis Valisi Recep Soytürk yaptığı açıklamada,"2 yıl önce bugün uzun süre belediye başkanlığı yapmış benimde 2 yıl gibi beraber çalıştığım, Avukat Mehmet Abdi Bulut'un ölüm yıl dönümü, gördüğünüz üzere Kilis'ten çok sayıda kişi burada, dürüst bir adamdı, çalışkan bir adamdı, mütevazi bir adamdı, halkın içinden bir adamdı, bugün hep birlikte anıyoruz dedi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ise, Mehmet Abdi Bulut başkanımıza allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, 2 yıl oldu, belediye olarak her yaptığımız iş ve işlemlerde, kendisinin hazırlamış olduğu projeleri hayata geçiriyoruz. Projeler bittikçe bende mutlu oluyorum. İnanıyorum ki kendisi de memleketine yaptığı hizmetten dolayı memnun oluyordur diye konuştu.