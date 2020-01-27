Merhum Bilardocular Okay Öztürkler ve Ali Yaman düzenlenen turnuva ile anıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Merhum Bilardocular Okay Öztürkler ve Ali Yaman düzenlenen turnuva ile anıldı - Son Dakika Spor

Merhum Bilardocular Okay Öztürkler ve Ali Yaman düzenlenen turnuva ile anıldı

6 saat önce

Isparta'da Merhum Bilardocular Okay Öztürkler ve Ali Yaman anısına düzenlenen Bilardo 3 Özel Bant Ege-Akdeniz Bölgesi Turnuvası'nda heyecan sona erdi.

Merhum Bilardocular Okay Öztürkler ve Ali Yaman düzenlenen turnuva ile anıldı, System.String[]

Isparta'da Merhum Bilardocular Okay Öztürkler ve Ali Yaman anısına düzenlenen Bilardo 3 Özel Bant Ege- Akdeniz Bölgesi Turnuvası'nda heyecan sona erdi.


Kentte, 24-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Isparta Bilardo 3 Özel Bant Ege-Akdeniz Bölgesi Turnuvası'nda, Akdeniz ve Ege bölgelerinden 64 sporcu yarıştı.


Üst düzey sporcuların yarıştığı turnuvaya Isparta Belediyesi Başkanlığı da destek verdi.


Turnuvanın final grubu maçına Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de katıldı. Başdeğirmen, yoğun ısrar sonucu bilardo da oynadı.


Müsabakalar sonunda Şeref Acar birinci, Hamit Akkaya ikinci ve Tarık Yavuz ile Tolgahan Kiraz üçüncü oldu. Düzenlenen ödül töreni ile sporculara ödülleri de verildi.


Törende, bilardoculara söz veren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Şampiyon olun, korkmayın. İlimizi şampiyonalarda temsil edin. Biz belediye olarak arkanızdayız. Üzerimize düşeni yaparız" dedi.


Bilardo Isparta İl Temsilcisi Özkan Fidan ise " Bursa, Eskişehir, Ankara, İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Burdur, Afyon ve Uşak'tan gelen tüm sporcu arkadaşlarımıza, bizlere müthiş seyirci desteği veren bilardoseverlere 3 gün boyunca maçlarımızı itinayla yöneten hakemlerimize teşekkür ediyorum. Bu anlamlı turnuvamızda bizi yalnız bırakmayan desteklerini esirgemeyen Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e teşekkürü bir borç biliyorum" diye konuştu. - ISPARTA

Akdeniz Bölgesi, Ali Yaman, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:39 Kaynak: İHA
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