Son Dakika Haberleri: Merhum Bülent Dal Lokma Hayrıyla Anıldı

Merhum Bülent Dal Lokma Hayrıyla Anıldı

2 saat önce

Manisa'da uzun yıllar spor muhabirliği yapan ve geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Bülent Dal için evinin önünde lokma hayrı yapılarak dualar edildi.

Merhum Bülent Dal Lokma Hayrıyla Anıldı, System.String[]
Manisa'da uzun yıllar spor muhabirliği yapan ve geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Bülent Dal için evinin önünde lokma hayrı yapılarak dualar edildi.

Merhum Bülent Dal'ın evinin önünde ailesi ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti işbirliğiyle gerçekleştirilen lokma hayrına Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Harun Yıldız, Yunusemre Belediyesinin eski başkan yardımcılarından İdris Avşar, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, Bülent Dal'ın Manisa basını için, özellikle spor camiası için çok önemli bir insan olduğunu belirterek, onu kaybetmekten dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Merhum Bülent Dal'ın annesi Saime Dal, eşi Şükran Dal ve oğlu Ahmet Dal da hayra katılan herkese teşekkür etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:25 Kaynak: İHA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kalp Krizi, Manisa, Güncel
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