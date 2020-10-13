Merhum Cemal Şahan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika

Merhum Cemal Şahan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı

13.10.2020 00:57
Merhum Cemal Şahan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı, System.String[]

Kartal Belediyesi'nde Park ve Bahçeler Müdürü olarak görev yaparken 12 Ekim 2018 günü geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden merhum Cemal Şahan, ebediyete intikal edişinin ikinci yılında mezarı başında anıldı.

Kartal Belediyesi'nde Park ve Bahçeler Müdürü olarak görev yaparken 12 Ekim 2018 günü geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden merhum Cemal Şahan, ebediyete intikal edişinin ikinci yılında mezarı başında anıldı.

Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; merhumun eşi ve kızı, belediye başkan yardımcıları, müdürler ve çok sayıda mesai arkadaşı katıldı. Anma töreninde ilk olarak merhumun eşi Perihan Şahan söz alarak rahmetli eşine olan özlemini dile getirirken, kendilerini yalnız bırakmayan Kartal Belediyesi ailesine ve Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.

Perihan Şahan'ın ardından bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, törene katılanlara şöyle seslendi: "Değerli çalışma arkadaşlarım, sevgili Cemal ağabeyimizin dostları, zaman çok hızlı geçiyor, koca iki yılı doldurmuşuz. Yolda gelirken gözümün önünden bir film şeridi gibi geçti. Beraber çalışma şansı yakaladım, beraber vakit geçirme şansı yakaladım. Perihan ablanın özetlediği gibi Cemal ağabey kendi ile barışık, doğayı ve insanları seven, saygılı, nezaket sahibi, neşeli ve dürüst bir büyüğümüzdü. Dostları olarak, arkadaşları olarak buradasınız. Görev başında kaybettik Cemal ağabeyi o yüzden törenle anıyoruz, her yıl anmaya da devam edeceğiz. Ama o iyi insan oluşu, arkadaşlarıyla olan iletişimi, doğaya ve bitkilere kısacası tüm canlılara karşı beslediği sevgiyi aktarmasıyla da, yakın arkadaşlarının hafızlarından gitmeyeceğinin farkındayım. O yüzden burada arkadaşlarını, dostlarını görüyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Görevini en iyi şekilde yapan düzgün, dürüst insanların anılmaya devam etmesi gerekiyor. Ben tekrar ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum."

Başkan Gökhan Yüksel'in konuşmasının ardından emekli müezzin Vedat Özbaş tarafından dualar okundu. Anma töreninin sonunda Cemal Şahan'ın mezarı başına, sevdikleri tarafından kırmızı karanfiller bırakıldı. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Kartal, Ekim, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Merhum Cemal Şahan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika

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