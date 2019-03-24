Merhum Ertaş'ın Kardeşi Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
KIRŞEHİR (İHA) – Merhum Bozlak ustası "Bozkırın Tezenesi" lakaplı usta sanatçı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ekrem Ertaş (65), son yolculuğuna uğurlandı.
KIRŞEHİR (İHA) – Merhum Bozlak ustası "Bozkırın Tezenesi" lakaplı usta sanatçı Neşet Ertaş
'ın kardeşi Ekrem Ertaş (65), son yolculuğuna uğurlandı. Bağlama
ustası kardeş Ertaş için memleketi Kırşehir
'in Kaman
ilçesinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine; İlçe Kaymakamı Murat Girgin, Siyasetçiler, yerel sanatçılar ve abdal geleneği temsilcileri katıldı.Tedavi gördüğü İzmir
'de yaşamını yitiren Ertaş'ın uzun süredir Alzheimer tedavisi gördüğü biliniyordu.
Kaman ilçe Merkez
Camii'nde kılınan namazın ardından merhumun naaşı Cuma Mahallesi Mezarlığına defnedildi. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:49 Kaynak: İHA
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