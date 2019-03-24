Son Dakika Haberleri: Merhum Ertaş'ın Kardeşi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Merhum Ertaş'ın Kardeşi Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Merhum Bozlak ustası "Bozkırın Tezenesi" lakaplı usta sanatçı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ekrem Ertaş (65), son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Ertaş'ın Kardeşi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Merhum Bozlak ustası "Bozkırın Tezenesi" lakaplı usta sanatçı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ekrem Ertaş (65), son yolculuğuna uğurlandı.

Bağlama ustası kardeş Ertaş için memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine; İlçe Kaymakamı Murat Girgin, Siyasetçiler, yerel sanatçılar ve abdal geleneği temsilcileri katıldı.Tedavi gördüğü İzmir'de yaşamını yitiren Ertaş'ın uzun süredir Alzheimer tedavisi gördüğü biliniyordu.

Kaman ilçe Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından merhumun naaşı Cuma Mahallesi Mezarlığına defnedildi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:49 Kaynak: İHA

Neşet Ertaş, Kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metin Akpınar'dan Duygulandıran Zeki Alasya Açıklaması: Rüyalarıma Giriyor Güzel Oyuncu Ceyda Düvenci, Hastaneye Kaldırıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Projelerini Tek Tek Sıraladı Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 17:29:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merhum Ertaş'ın Kardeşi Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]