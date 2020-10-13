Merhum foto muhabiri Erciyes Dağı zirvesinde anıldı - Son Dakika

Merhum foto muhabiri Erciyes Dağı zirvesinde anıldı

13.10.2020 09:10
Merhum foto muhabiri Erciyes Dağı zirvesinde anıldı, System.String[]

Gazeteci ve amatör dağcı Bekir Demirağ, merhum spor foto muhabiri Erkan Koyuncu anısına Erciyes dağına tırmanış gerçekleştirdi.

Gazeteci ve amatör dağcı Bekir Demirağ, merhum spor foto muhabiri Erkan Koyuncu anısına Erciyes dağına tırmanış gerçekleştirdi.

74 yaşındaki Gazeteci, amatör dağcı Bekir Demirağ, spor sahalarından arkadaşı olan merhum Erkan Koyuncu anısına Erciyes Dağı'nın 3 bin 916 metre yükseklikteki zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Yıllarca çoğu maçı Erkan Koyuncu ile birlikte kale arkasında takip edip görüntüleyen Bekir Demirağ, 2 Ağustos 2014 tarihinde Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri önünde hayata gözlerini yuman gazeteci-foto muhabiri Erkan Koyuncu'yu unutmadı ve onun anısına hayli zor hava şartlarına rağmen Erciyes Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Erciyes Dağı'na 95.kmez tırmanış gerçekleştiren Bekir Demirağ, bu tırmanışını merhum arkadaşına ve tüm spor foto muhabirleriyle spor yazarlarına armağan etti.

Bekir Demirağ zirvedeki anı defterine "11 Ekim 2020. Saat 07.00. Erciyes'e 95. tırmanışım. Ülkemizin önde gelen yüksek dağlarından Erciyes'e yaptığım bu tırmanışımı görevi başında yaşama veda eden spor foto muhabiri arkadaşım Erkan koyuncu ve kar, yağmur, soğuk, sıcak demeden yurdun dört bir köşesinde tam bir görev aşkıyla o sahadan o sahaya, o salondan bir diğerine koşan tüm spor basınına armağan ediyorum. Merhum arkadaşıma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine, spor medyamıza da sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Onu asla unutmayacağız" diye yazdı. - KAYSERİ

Merhum foto muhabiri Erciyes Dağı zirvesinde anıldı
Merhum foto muhabiri Erciyes Dağı zirvesinde anıldı

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Ağustos, Erciyes, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Merhum foto muhabiri Erciyes Dağı zirvesinde anıldı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul Ticaret Odası, ekmeğe zam talebini 10 ay sonra kabul etti! Bir ekmek 2 TL oldu Azerbaycan askerleri Ermenistan'a ait mühimmatları ele geçirdikleri anları paylaştı: Ermenilerin anasını ağlattık Litresi 100 liraya satılan eşek sütünde ölüm riski var Denizde boğulmaktan son anda kurtarılan kadın, kendisini çeken gazetecilere küfür etti Karabağ'da ateşkesi ihlal edip sivilleri katleden Paşinyan'dan küstah sözler: Türkiye olmasaydı savaş başlamazdı Fuhuş çetesinin sokak ortasında kaçırdığı genç kızın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildim Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş
Herkesin yalanladığı tokat olayında, Erol Bulut ısrarcı: Üstü kapatılmaya çalışılıyor Herkesin yalanladığı tokat olayında, Erol Bulut ısrarcı: Üstü kapatılmaya çalışılıyor         
09:25
Sahte içki faciası can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 35'e yükseldi Sahte içki faciası can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 35'e yükseldi         
09:01
Cezaevi firarisi, yakalandığını anlayınca pencereden çıkıp intihara kalkıştı! O anlar kamerada Cezaevi firarisi, yakalandığını anlayınca pencereden çıkıp intihara kalkıştı! O anlar kamerada         
08:35
Meteoroloji'den İstanbul dahil 12 kent için sağanak yağış ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil 12 kent için sağanak yağış ve fırtına uyarısı         
08:07
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu         
23:50
Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi         
22:40
Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi         
20:23
Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf         
19:40
Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi         
19:15
Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor         
18:20
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur         
15:54
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 09:31:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Merhum foto muhabiri Erciyes Dağı zirvesinde anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei