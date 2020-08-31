Merhum gazeteci Otağ Fırıncıoğulları için lokma hayrı - Son Dakika

Merhum gazeteci Otağ Fırıncıoğulları için lokma hayrı
Balıkesir basınının sevilen ismi ve İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Hasan Otağ Fırıncıoğullarının vefanın 40. gününde Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinde lokma hayrı düzenlendi.
Balıkesir basınının sevilen ismi ve İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Hasan Otağ Fırıncıoğullarının vefanın 40. gününde Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinde lokma hayrı düzenlendi.
İhlas Haber Ajansı ve Birlik Gazetesi muhabiri Hasan Otağ Fırıncıoğulları, 22 Haziran'da geçirdiği kalp krizi sonrası Atatürk Şehir Hastanesinde anjiyo olduktan sonra durumunun ağırlaşması üzerine yaklaşık 1 ay tedavi görmüş ve hayatını kaybetmişti. Gazeteci Fırıncıoğulları'nın vefatının 40. gününde Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinde hatırasına lokma hayrı düzenlendi. Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen lokma hayrına BGC Başkanı Ramazan Demir, Basın İlan Kurumu Müdürü Gökhan Eren, Haberci Gazetesi Müdürü Mustafa Atik ve beraber mesai yaptığı gazeteci arkadaşları katıldı. - BALIKESİR
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