Son Dakika Haberleri: Merhum İş Adamı Nasıroğlu Anıldı

Merhum İş Adamı Nasıroğlu Anıldı

1 saat önce

Batman'da merhum iş adamı Necat Nasıroğlu, vefatının birinci yıl dönümünde anıldı.

Batman'da merhum iş adamı Necat Nasıroğlu, vefatının birinci yıl dönümünde anıldı.

Batman İl Kültür Müdürlüğü Salonunda düzenlenen programda mevlit okutuldu, dua edildi.

Programa Batman Valisi Hulusi Şahin, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ile eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:50 Kaynak: AA

Batman, Güncel
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