Merhum İş Adamı Nasıroğlu Anıldı
1 saat önce
Batman'da merhum iş adamı Necat Nasıroğlu, vefatının birinci yıl dönümünde anıldı.
Batman
'da merhum iş adamı Necat Nasıroğlu, vefatının birinci yıl dönümünde anıldı.
Batman İl Kültür Müdürlüğü Salonunda düzenlenen programda mevlit okutuldu, dua edildi.
Programa Batman Valisi Hulusi Şahin, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy
ile eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:50 Kaynak: AA
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