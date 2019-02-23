Son Dakika Haberleri: Merhum Milletvekili Reşit Çelik Adına Kütüphane Açıldı

Merhum Milletvekili Reşit Çelik Adına Kütüphane Açıldı

1 saat önce

Van'ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Pay Mahallesi'nde 18. Dönem Van Milletvekili Merhum Reşit Çelik adına yaptırılan kütüphanenin açılışına katıldı.

Merhum Milletvekili Reşit Çelik Adına Kütüphane Açıldı, System.String[]
Van'ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Pay Mahallesi'nde 18. Dönem Van Milletvekili Merhum Reşit Çelik adına yaptırılan kütüphanenin açılışına katıldı.

Mehmet Zafer Çelik tarafından babası merhum Reşit Çelik'in doğup büyüdüğü mahalle olan Pay'a yaptırılan kütüphanenin açılışı, ilçe protokolü ve mahalle sakinleri tarafından gerçekleştirildi. Açılışta konuşma yapan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, kütüphanenin öğrenciler ve mahalle halkına hayırlı olması dileklerini iletti.

Kütüphane açılışından sonra Pay İlkokulu ve sağlık ocağında da incelemelerde bulunan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, ziyaretinin ardından mahalleden ayrıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:10 Kaynak: İHA

Erciş, Van, Milletvekili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belçika Meclisi'nde "Sürtük" Krizi Tartışmalara Neden Oldu Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü

Bakan Pekcan'dan Fahiş Fiyatlı Ürün Uyarısı Fındıkta Devlet Destekli Tarım Sigortası İçin Son Gün 10 Mart
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 19:20:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merhum Milletvekili Reşit Çelik Adına Kütüphane Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]