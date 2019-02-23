Merhum Milletvekili Reşit Çelik Adına Kütüphane Açıldı
1 saat önce
Van'ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Pay Mahallesi'nde 18. Dönem Van Milletvekili Merhum Reşit Çelik adına yaptırılan kütüphanenin açılışına katıldı.
Van
'ın Erciş
Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Pay Mahallesi'nde 18. Dönem Van Milletvekili
Merhum Reşit Çelik adına yaptırılan kütüphanenin açılışına katıldı. Mehmet Zafer
Çelik tarafından babası merhum Reşit Çelik'in doğup büyüdüğü mahalle olan Pay'a yaptırılan kütüphanenin açılışı, ilçe protokolü ve mahalle sakinleri tarafından gerçekleştirildi. Açılışta konuşma yapan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, kütüphanenin öğrenciler ve mahalle halkına hayırlı olması dileklerini iletti.
Kütüphane açılışından sonra Pay İlkokulu ve sağlık ocağında da incelemelerde bulunan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, ziyaretinin ardından mahalleden ayrıldı. - VAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:10 Kaynak: İHA
Belçika Meclisi'nde "Sürtük" Krizi Tartışmalara Neden Oldu
Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü
Bakan Pekcan'dan Fahiş Fiyatlı Ürün Uyarısı
Fındıkta Devlet Destekli Tarım Sigortası İçin Son Gün 10 Mart