Merhum Özlem Demirsu adına anaokulunda yapılan oyun salonu açıldı - Son Dakika

Zonguldak Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu'nun 1998 yılında vefat eden merhum kızı Özlem Demirsu adına Kozlu Anaokulunda oyun salonu açıldı.



Açılışa Vali Yardımcısı ve Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, ilçe protokol ve davetli topluluğu katıldı.



Merhum Özlem Demirsu adına saygı duruşunda bulunulmasının ardından bir konuşma yapan çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu; "Bugün benim için hem çok zor ve beni bu günümde yalnız bırakmamanız mutluluk verici. Biraz zor konuşacağım bana söylediklerini de hem çok duygulandım hem de çok mutlu oldum. Buraya geldiğiniz için beni bu günümde yalnız bırakmadığınız için başta Sayın Kaymakam belediye başkanı ve siz değerli dostlarıma çok tekrar teşekkür ediyorum" dedi.



Açılış töreni öncesi konuşma yapan Kaymakam Hüseyin Ergi, merhum Özlem Demirsu'yu rahmet ve minnetle andıklarını belirterek açılışında emeği geçenleri kutladığını söyledi.



Açılış kurdelesinin kesilmesinin sonra oyun salonunda gezildi.



Törende Vali Yardımcısı ve Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu'ya plaket takdim etti. - ZONGULDAK