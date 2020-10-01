Merhum ressam Ahmet Yakupoğlu'nun doğumunun 100'üncü yılı - Son Dakika

Merhum ressam Ahmet Yakupoğlu'nun doğumunun 100'üncü yılı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından merhum ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu'nun doğumunun 100'üncü yılı anısına düzenlenen "3. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu" başladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından merhum ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu'nun doğumunun 100'üncü yılı anısına düzenlenen "3. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu" başladı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, üniversitenin Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki sempozyumda yaptığı konuşmada, 2016'da vefat eden Ahmet Yakupoğlu'nun, Kütahya için çok önemli bir değer olduğunu söyledi.

İyi yapılan işlerin gelecek nesillere de aktarıldığını belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üç gün boyunca Ahmet Yakupoğlu anısına düzenlenecek bu sempozyumdan Kütahya şehri olarak çok büyük gurur duyuyoruz. Kişileri tanımlamak için bazı sıfatlar kullanmak gerekiyor. Ancak bir şehri tanımlarken sıfatlar yetersiz kalıyor. Kütahya'yı tanıtmak için Ahmet Yakupoğlu, Mustafa Kalyon demek gerekir. Burada Yakupoğlu'nun çevreci yönünden söz ettik. Bu durumu belki de yaşadığı şehri dondurmak ve bu durumu gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu hatırlatmak olarak görüyorum. İncelediğim eserlerinde de bu sorumluluğun gelecek nesillere aktarılmasını amaçladığını görüyorum."

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal da Kütahya'nın Ahmet Yakupoğlu gibi bir değere sahip olmasının iftihar vesilesi olduğunu vurguladı.

Kendisinin de resim eğitimi aldığını ancak Yakupoğlu'nun eserlerini incelediğinde onun büyüklüğünü gördüğünü dile getiren Uysal, "Kendisine fahri doktora unvanı verildiğinde 'Ben buna layık değilim ki' demişti. Herkesin ulaşmak istediği hedefe karşı bir mahcubiyet hissetmişti. Günümüzde az bulanın, bulduğunu kendinden bildiği bir dünyada, çok bulan ve bulduğuna karşı teslim olmayan, insanlığından hiçbir şey kaybetmeyen Yakupoğlu öyle mürşit bir insandı ki bugün ölümünün üstünden 4 yıl geçmesine karşın kendisini anmak için çok sayıda insan buraya geldi." diye konuştu.

Yakupoğlu'nun manevi kızı Havva Sökmener ise internet üzerinden canlı bağlantıyla sempozyuma katılarak merhum ressam hakkında bilgi verdi.

Sempozyumda, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu ve DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin de katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından Yakupoğlu anısına düzenlenen resim galerisinin açılışı yapıldı.

Merhum ressam Ahmet Yakupoğlu'nun doğumunun 100'üncü yılı
Merhum ressam Ahmet Yakupoğlu'nun doğumunun 100'üncü yılı
Merhum ressam Ahmet Yakupoğlu'nun doğumunun 100'üncü yılı
Merhum ressam Ahmet Yakupoğlu'nun doğumunun 100'üncü yılı

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Neyzen, Ressam, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Merhum ressam Ahmet Yakupoğlu'nun doğumunun 100'üncü yılı - Son Dakika

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