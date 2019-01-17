Merhum Sani Konukoğlu'nun 25. Ölüm Yılı

Sanko Holding ve Gaziantep Sanayi Odasının (GSO) kurucusu Sani Konukoğlu, vefatının 25'inci yılında kabri başında anıldı.

Sanko Holding ve Gaziantep Sanayi Odasının (GSO) kurucusu Sani Konukoğlu, vefatının 25'inci yılında kabri başında anıldı.



Sanko Holdingden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Asri Mezarlık'taki anma programına Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GSO Başkanı Adnan Ünverdi, sanayiciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Sanko çalışanları ve emeklileri katıldı.





Yapılan duaların ardından Konukoğlu'nun mezarına karanfiller bırakıldı.

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