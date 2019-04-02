Son Dakika Haberleri: Merhum Sıdıka Yakşi İçin Şiirler Yazdılar, Türküler Bestelediler

Merhum Sıdıka Yakşi İçin Şiirler Yazdılar, Türküler Bestelediler

4 dakika önce

Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER)'ne üye şairler, merhum yazar Sıdıka Yakşi'nin ruhuna yad etmek için şiirler yazdılar ve duygu yüklü türküler bestelediler.

Merhum Sıdıka Yakşi İçin Şiirler Yazdılar, Türküler Bestelediler, System.String[]
Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER)'ne üye şairler, merhum yazar Sıdıka Yakşi'nin ruhuna yad etmek için şiirler yazdılar ve duygu yüklü türküler bestelediler.

EŞYODER Başkanı Ertuğrul Şakar, merhum yazar Sıdıka Yakşi için şunları söyledi: "Merhum Eskişehirli yazar Sıdıka Yakşi sevdiğimiz ve değer verdiğimiz yazarımızdı. Kendisi yakın zamanda 52 yaşında vefat etti. Derneğimiz üyesi şairlerimiz merhum Sıdıka Yakşi'nin ruhuna yad etmek için şair arkadaşlarımız şiirler yazdılar ve yazdıkları şiirleri dernek binamızda okudular. Ozanlarımız Arif Çayır, Behçet Sönmez, Hasan Bakırcı, Yakşi için türküler bestelediler ve türküleri sazları eşliğinde söylediler. Yakşi için düzenlediğimiz etkinlikte duygulu anlar yaşandı. Ruhu şad olsun" dedi.

Merhum yazar Sıdıka Yakşi'nin hayatta iken yazdığı 3 kitap, Eskişehir edebiyatında kalıcı eser olarak bulunmaktadır. Hayatta iken yazdığı: 'Asortik Öyküler', 'Yol Arkadaşım Zehra', 'Tavsiye Ediyorum' eserleridir. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:41 Kaynak: İHA

Yaşam
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