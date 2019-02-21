Merhum Sivas Valisi Zübeyir Kemelek Anıldı

Sivas eski valisi Zübeyir Kemelek, vefatının 5. yıl dönümünde anıldı.

Sivas eski valisi Zübeyir Kemelek, vefatının 5. yıl dönümünde anıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi olarak görev yaparken amansız bir hastalık nedeniyle 2014 tarihinde vefat eden Kemelek, vefatının 5'inci yıl dönümünde son görev yeri olan Sivas'ta anıldı.



Merhum valinin adını taşıyan Zübeyir Kemelek İlk/Ortaokulu'nda düzenlenen anma programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda, Kemelek'in ilde görev yaptığı dönemde çalışmalarından oluşan sinevizyon gösterisi sunuldu.



Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Kemelek'in birçok ilde ve ilçede görev yaptığını belirterek, hayat yolculuğunu Sivas'ta noktalandığını belirtti.



Zübeyir Kemelek ile yaklaşık 2 yıl çalıştığını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:



"Nezaketi, beyefendiliği, kibarlığı, devlet adamlığı, hakka ve hukuka riayeti çok örnek bir insandı. Ondan çok şey öğrendim. Her gittiği yerde bir çivisi değil, koca koca çınarları oldu. Bu okulda eğitim gören siz öğrenciler en güzel örneklerisiniz. Zübeyir Kemelek Sivaslıların gönlünde taht kurdu. Sivaslılar onu çok benimsedi, o Sivas'ı çok sevdi. Vefatında 'Bir şehir ona ağladı' diye haber başlıkları atıldı. Bu herkese nasip olmaz. 21 Şubat günü bütün şehir mahzundu, bütün şehir hüzünlüydü ve o gün çok güzel bir şekilde uğurlandı. Herkes bir gün ayrılacak bu dünyadan önemli olan imanıyla ve eserleriyle gidebilmek. İşte bu okul onun eseridir. Onu hep hatırlayın ve dua edin."



Okulda Kemelek'in anısına oluşturan Vali Zübeyir Kelemek Köşesi'nin açılışı gerçekleştirildi.



Programa Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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