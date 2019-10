Merhum Şükrü Şankaya ismi verilen okulda anıldı

Yeşim Tekstil kurucularından Merhum Şükrü Şankaya, vefatının 14. yılında kabri başında ve eğitim dünyasına armağan ettiği Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen özel programda anıldı. Program kapsamında okulun yenilenen bilgisayar laboratuvarının ve giriş bölümünün açılışı da yapıldı.



Başarılı sanayici kimliğinin yanı sıra spor-eğitim dünyasına yaptığı katkı ve hayırsever kişiliği ile öne çıkan ve aile yaşantısıyla da her zaman örnek gösterilen merhum Şükrü Şankaya, vefatının 14. yılında Ahmetpaşa Mezarlığı'ndaki kabri başında ve Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen özel programda anıldı. Sabah saatlerinde mezarlıktaki anma töreni sonrası merhum Şükrü Şankaya'nın eğitim dünyasına armağan ettiği kurumlardan biri olan Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nde de özel bir program gerçekleştirildi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya,eşi Esra Şankaya, oğlu Selim Şankaya, ablası Nergis Şankaya Kotevoğlu, merhum Şükrü Şankaya'nın kardeşi Kadir Şankaya ve çok sayıda konuğun yanı sıra öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya yaptığı konuşmada babası Şükrü Şankaya'yı hayatının her alanında örnek aldığını ifade ederek, onun oğlu olmaktan her zaman gurur duyduğunu belirtti. Bugün kendisinin adını ve fikirlerini, firmalarında attıkları her adımda ve başka alanlarda da görmenin mümkün olduğunun altını çizen Şankaya, babasının da hayattayken vurguladığı üzere sanayicilerin ekonomiye yaptığı katkının son derece önemli olduğunu ancak ondan da önemli olanın eğitime yapılacak katkı olduğunu kaydetti. Şankaya, şöyle devam etti:



"Babam,yarınları en doğru şekilde şekillendirebilmek adına üzerine düşen görevi her zaman yapmaya gayret gösterdi. Şu an onun adını taşıyan biri Panayır Şükrü Şankaya İlkokulu olmak üzere iki eğitim kurumumuz ve TEV Şükrü Şankaya Eğitim Burs Fonumuz ile birlikte çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Bunlara bir de 31 yıldır faaliyet gösteren Yeşim Kreşi eklendiğinde, kreşten üniversiteye kadar eğitimin her aşamasında var olduğumuzu söyleyebiliriz.Bir diğer eğitim kurumumuz olan Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdiğimiz bugünkü programla, onun sonsuz hatırasını bir kez daha canlı tutmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Gençlerimize çok daha güzel bir gelecek kazandırmak adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya bundan sonra da gayret göstereceğiz."



Okul Müdürü Yeşim Ömeroğlu Ünlü de, hayırsever iş insanı Şükrü Şankaya tarafından yaptırılan ve 1996 yılından bu yana hizmet veren okullarının; günümüzde 28 derslik, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar laboratuvarı, müzik, görsel sanatlar ve inovasyon atölyeleri, kütüphane, spor salonu ve çok amaçlı salonuyla kaliteli bir eğitim öğretim imkanı sunduğunu belirtti. Akademik başarının yanı sıra öğrencilerin kişisel, sosyal, zihinsel ve manevi anlamda da iyi yetişmiş bireyler olarak yarınlara hazırlanmaları için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Ünlü,"Bizler çocuklarımızı hep birlikte, yarının dünyasında söz sahibi olacak şekilde yetiştirmek, onlara daha kaliteli eğitim imkanları sağlamanın yollarını bulmak, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirerek, ülkemizi çağdaş uygarlığın önemli bir unsuru haline getirmek için, eğitimde kaliteyi artırmak zorundayız. Bu çabamızda, bizi yalnız bırakmayan, destekleriyle her zaman yanımızda olan Yeşim Tekstil CEO'su hayırsever iş insanı Sayın Şenol Şankaya'ya, tüm Şankaya Ailesine ve Yeşim Tekstil çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca, her zaman yanımızda olan sayın İl Milli Eğitim Müdürümüze ve sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüze de teşekkürü borç biliriz" şeklinde konuştu.



İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de, Bursa'da doğmuş biri olarak Şükrü Şankaya ismini ilk kez çocukluk yıllarında duyduğunu ifade ederek, "Bazen Bursaspor'la, bazen toplum hayatında yaptığı bir etkinlikte, bazen de şehir dinamiklerini bir hayır işi etrafında bir araya getirmesi sırasında kendisine tanık oldum. Kendisi hayırsever ve iyilik sahibi bir insandı. Burada eğitim gören gençlerimiz, Türkiye'nin gelecek hedefi olan 2053 ve 2071 vizyonunda söz sahibi olacaklar. Bu gelişime yıllar önce yaptığı eğitim yatırımı ile katkı koyan bir insanı vefatının 14. yılında hayırla anıyoruz bugün. Makamı cennet olsun" dedi.



Konuşmaların ardından okulda yeni bilgisayarlarla düzenlenen bilgisayar laboratuvarı ile yenilenen giriş bölümünün açılışı yapıldı ve kokteyle geçildi. - BURSA