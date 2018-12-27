Son Dakika Haberleri: Merhum Tetiker İçin Mevlid Okutuldu

Merhum Tetiker İçin Mevlid Okutuldu

46 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Onursal Başkan Yaşar Tetiker için mevlid-i şerif okuttu.

Merhum Tetiker İçin Mevlid Okutuldu, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Onursal Başkan Yaşar Tetiker için mevlid-i şerif okuttu.

TSO Başkanı Arslan Keleş ve yönetimi, Kdz.Ereğli'de 26 Aralık 2017 tarihinde yaşama veda eden TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tetiker için vefatının sene-i devriyesi münasebetiyle Doktorlar Sitesi Seyyid Nasrullah Camii'nde yatsı namazından sonra Mevlid-i Şerif okutuldu. TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetiminin organize ettiği mevlid-i şerife geçmiş dönem TSO yöneticileri ile merhum Tetiker'in ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:05 Kaynak: İHA

Zonguldak, Yaşar Tetiker, Güncel
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