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Meriç Deltası'nda 40 bin su kuşu yaşıyor - Son Dakika

Meriç Deltası'nda 40 bin su kuşu yaşıyor

18.01.2022 10:21
Meriç Deltası'nda 40 bin su kuşu yaşıyor

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi ekiplerince, 2022 yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) tamamlandı.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi ekiplerince, 2022 yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) tamamlandı. Sayım sonucunda Meriç Deltası'nın 40 bin su kuşuna ev sahipliği yaptığı bildirildi.

DKMP 1'inci Bölge Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü teknik personellerinin İpsala ve Enez arasında bulunan Meriç Deltası'nda yaptığı çalışmalarda, su kuşlarının üreme ve beslenme alanları göller, sazlıklar, çayırlıklar, çeltik alanları, söğüt ve ılgınlar gözlemlendi. Yapılan sayımda küçük kuğu, ötücü kuğu, sessiz kuğu, flamingo ve pelikan türleri belirlendi. Birçok kuş türünün yaşam alanı olan Gala Gölü Milli Parkı'nın da içerisinde yer aldığı Meriç Deltası'nda yaklaşık 40 bin su kuşunun yaşadığı tespit edildi.


Meriç Deltası'nda 40 bin su kuşu yaşıyor
Meriç Deltası'nda 40 bin su kuşu yaşıyor
Meriç Deltası'nda 40 bin su kuşu yaşıyor
Meriç Deltası'nda 40 bin su kuşu yaşıyor
Meriç Deltası'nda 40 bin su kuşu yaşıyor
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Türkiye, Meriç, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Meriç Deltası'nda 40 bin su kuşu yaşıyor - Son Dakika
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