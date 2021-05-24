Meriç'i tüm Trakya'da dolaştırmalıyız - Son Dakika

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) 'Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor' Program bu haftaki Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk oldu. Moderatörlük EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Temsilciler Koordinatörü Şener Meral'in gerçekleştirdiği programda ekonomisiyle ilgili bilgi veren Tekirdağ TSO Başkanı Günay tarım potansiyeline dikkat çekti. Tekirdağ'ın Türkiye buğday üretiminin yüzde 5'ini tek başına sağladığına dikkat çekerek, "Yine ülkemiz kanola üretiminin yüzde 40'ını, ayçiçeğinin yüzde 30'unu Tekirdağ elde ediyor. Yılda iki kez verim alınabilen bu topraklarda eskiden 50 metreden çıkarılan su, şimdi 200 metrelerde bulunabiliyor. Yeraltı sularımız azaldı. Bu sorunu çözmek ve gelecek kuşaklara yeraltı sularımızı teslim etme tasarım proje geliştirmek zorundayız. Debisi yüksek Meriç nehrinin akışını seyretmemeliyiz. Ege Denizi'ne dökülen Meriç'i kapalı sulama sistemiyle Trakya'nın köşesinde dolaştırmalıyız. Sulu tarımla Trakya, ülke ekonomisine katkı sağlar "diye konuştu.

LOJİSTİK ÜS OLMA YOLUNDA İLERLEME

Tekirdağ'ın İstanbul'a, Yunanistan'a ve Bulgaristan'a bir gezinti olmasının yatırımcılara cazip imkânlar sunduğunu, kentte yer alan 13 organize sanayi bölgesi (OSB) ve 'Avrupa Serbest Bölgesi'nde doluluk oranının yüzde 60'ların üzerine çıktığını belirten Günay , "Son sefahate geçen limanlarla avantajını güçlendiren Tekirdağ, birçok ulusal ve uluslararası markaya ev dönüş yapıyor. Bu anlamda tek dezavantajın birçok şirketin merkezi olduğu için gelirleri sağlayabilmek için şehre yeterli katkı sağlanamıyor olması. Camdan elektroniğe, tekstilden deriye kadar birçok sektörde güçlü bir sanayiye sahibiz. OSB'lerimizi ve limanlarımızı demiryolu bağlantısı entegre edecek proje üzerinde çalışıyoruz. Bu anlamda Gazi Üniversitesi'yle çalışıyoruz. Bunu sağladığımızda Tekirdağ,Türkiye'de yabancı sermayenin ilgi gösterdiği ilk 5 şehir arasında yer alan Tekirdağ'da eğitim seviyesi ortalamasının ülke genelinin üzerinde çalışılan günay, 2011 gündeme getirdikleri ve bölge odalarıyla ortak olarak kurdukları Avrupa İş Geliştirme Merkezi'nin oda üyelerine ortak dış ticareti geliştirmek üzere eğitimden danışmanlığa kadar birçok alanda hizmet verdiğini söyledi.

TEKİRDAĞ'A MACAR VE 'SADAKATSİZ' İLGİSİ

Namık Kemal Üniversitesi ile kurdukları teknoparka oda olarak ortak olduklarına ve son dönemde çevrim etkin şirketler çıktığına vurgu yapan Tekirdağ TSO Başkanı Günay, "Şehrimizin kendi alanında gelişimine katkı sağlayacak projeler üretiyoruz. Pandemiden hizmet sektöründe sıkıntılar yaşadık. Paskalya döneminde Yunanları ağırlıyorduk. Mezarı ve evi Tekirdağ'da bulunan Macarların milli kahramanı Rakoczi'den başka Macar'ı ağırlıyorduk. Tekirdağ'ın yeni sporları altyapısı bulunan, ama yamaç paraşing, trekking gibi doğa sporlarının altyapısında önemli gelir sağlayacağını düşünüyoruz. Son Popüler bir dizi olan 'Sadakatsiz'in şehrimizde olması tanıtımımıza katkı sağladı. Bu topraklarda dört büyük medeniyet hüküm sürmüş.

BILL GATES TRAKYA'DAN ARAZİ ALDI MI?

Verimli tarım topraklarına sahip Trakya'da Bill Gates'in 22 bin dönüm arazi satın al ilgili bir soruyu yanıtlayan Günay, "Bunu ben inceleyeceğim. Ancak topraklarımıza ilginin yoğun olduğunu söyleyebilirim. Vali Bey'le birlikte 'Toprağınızı satmayın' çağrısı yaptık. İstiyoruz ki kendi insanımız bu toprakları miras yoluyla bölmeden, ekonomik olmaktan çıkarmadan katma değeri üretim yapsın ve kendi kazansın. Bill Gates'in 22 bin dönüm arazi aldığından emin değilim ama işadamı Nevzat Demir, Trakya'dan 200 bin dönüm arazi aldı. 20 köye eşit bu arazide önemli yatırımlar yapacağını düşünüyorum "dedi.

7 BİN KADIN GİRİŞİMCİ KURULU ÜYESİ

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de, oğul genç girişimci sayısının sanatının ancak yeterli olmadığını söyledi. Türkiye'nin 81 kentinde TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyesi sayısının 7 bine yükseldiğini belirten Öztürk, "Ciddi bir farkındalık oluşturuldu. Bugün her şehrimizdeki kurullar projeleriyle adeta yarışıyor. Güzel işler çıkarıyoruz ama yeterli bulmuyoruz. Türkiye'nin iş hayatına daha yüksek oranda çekme zorunluluğu var. Yetiştirmek ve teşvik etmek de çok önemli. Biz bu sureyi destek veriyoruz "dedi.

Dünya genelinde çalışma saatlerinin üçte ikisinde kadının yer aldığını ancak gelirin sadece yüzde 10'unu elde edildiğini belirten Öztürk, "Bugün dünya genelinde kadınlar eşit olarak iş hayatına olsa olsa 28 trilyon dolarlık gelir sağlanabilecek. Türkiye kadın kaynağını çerçevesinde elini çabuk tutmalı. Dijital çağ, e-ticaret ve evden çalışma gibi süreç bu süreci hızlandırabilir. Kadın girişimi sayısı artarsa bu girişimde görev alacak kadınların sayısı da artacak. Böylece ihracatımız artacak, nitelik artacak, yapıcı sosyokültürel yapısı gelişecek "diye konuştu.

ZORUNLU KADIN KOTASI ÖNERİSİ

Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev öğren Opet'te kadın çalıştırma zorunluluğunu getirdiklerini, bu kararlarının verdiği kesiminden olumlu dönüş aldığını belirten Nurten Öztürk, "Petrol istasyonlarımızda çalışanlarının, pompacıların kadın olması çerçevesinde kota belirledik. Bundan bayilerimiz de müşterilerimiz de mutlu oldu. Bugün 74 ilimizde Opet istasyonlarında pompa başında var. Kadınlarımızla birlikte bu istasyonlarımızın sirkülerinde oldu. Kadın kotası uygulamasının birçok sektörde uygulanmasının nedeni düşünmek "diye konuştu.