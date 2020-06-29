Meriç İlçe Stadı dostluk maçıyla açıldı - Son Dakika

Meriç İlçe Stadı dostluk maçıyla açıldı

Meriç Kaymakamlığı tarafından yenilenen ilçe stadı, Subaşıspor ve Küplüspor arasında oynanan dostluk maçıyla hizmete açıldı.

Meriç Kaymakamlığı tarafından yenilenen ilçe stadı, Subaşı spor ve Küplüspor arasında oynanan dostluk maçıyla hizmete açıldı.

Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, açılış töreninde yaptığı açıklamada, uzun yıllardır kullanılmayan stadın yenilenerek tekrar faaliyete geçirildiğini belirtti.

İlçe stadının farklı spor etkinliklerine ev sahipliği yapacağını aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"İlçemizde uzun yıllardır kullanılmayan stadımızı imkanlarımızla çimlendirme çalışmaları yaparak, tribünleri, tel örgüleri, yedek kulübeleri ve binayı onararak tekrar faaliyete geçirdik. Bu sayede atıl bulunan bu tesisin bundan sonra sosyal ve sportif organizasyonlar yaparak amacına uygun kullanılmasını istiyoruz. Bu kapsamda gençlerimizi ve tüm halkımızı spora teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Herkesi stadımız da yürüyüş, koşu ve spor yapmaya davet ediyoruz. Stadımız tüm halkımıza hayırlı olsun."

Törenin ardından dostluk maçı oynandı, Kaymakam Güngör tarafından iki takıma da kupa takdim edildi.

Açılış törenine, belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Meriç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meriç İlçe Stadı dostluk maçıyla açıldı - Son Dakika

Son Dakika

20:57 Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 17:44 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:44 Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek 14:40 Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir 14:11 İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak 13:00 Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum 11:20 Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
20:57
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
20:55
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
20:34
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
20:20
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
20:19
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
20:16
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
20:04
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
20:00
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
19:57
Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi
19:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 21:06:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meriç İlçe Stadı dostluk maçıyla açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]