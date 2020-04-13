Meriç ilçesinde de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika

Edirne'nin Meriç ilçesinde kaymakamlığın koordinasyonunda Korona virüs (Covid-19) salgınını önlemek için dezenfekte çalışmaları, köylerin temizliği, denetimler ile bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor.



Bu kapsamda hafta sonu itibariyle ilçe merkezi, beldeler ve köylerde işyerlerinin, halkın toplu olarak bulunduğu yerlerin (cadde, sokak, duraklar), kaymakamlıkça kurulan ilaçlama ekibi ve belediye ilaçlama ekipleri tarafından dezenfekte edilerek, belediye ve muhtarlıklara verilen maskeler vatandaşlara dağıtıldı. Ateş ölçme, denetleme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bölgelerde ayrıca vatandaşların Covid-19 salgını hakkında bilgilendirme anonsları da devam ediyor. - EDİRNE