Son Dakika Haberleri: Meriç ilçesine yeni meydan
Son Dakika Güncel Meriç ilçesine yeni meydan

Meriç ilçesine yeni meydan

6 saat önce

Edirne'nin Meriç ilçesinde yıllardır eksikliği hissedilen meydan ve tören alanı yapılan çalışmaların ardından yeni yüzü ile hizmete girdi.

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Edirne'nin Meriç ilçesinde yıllardır eksikliği hissedilen meydan ve tören alanı yapılan çalışmaların ardından yeni yüzü ile hizmete girdi. Meydan kültürel amaçlı organizasyonların yanı sıra otopark olarak ta hizmet verecek.


Meriç İlçesinde Mal müdürlüğü Lojmanı olarak uzun yıllar hizmet veren ve atıl durumda bulunan bina yıkılarak meydan ve tören alanı olarak düzenlendi. Kaymakamlık tarafından yıkılan binanın yeri resmi törenler, sosyal ve kültürel organizasyonlar ve misafir otoparkı olarak kullanılacak.


Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı ve Meriç Kaymakamlığının koordinesinde yapımı tamamlanarak Atatürk büstü ve tribün eklenen alan belirtilen etkinliklerde kullanılmak üzere düzenlenerek İlçe halkımızın hizmetine sunuldu. - EDİRNE

Edirne, Meriç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:16 Kaynak: İHA
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