Meriç Kara Kavunu, Trakya'nın coğrafi işaret alan 18. ürünü oldu - Son Dakika

Meriç Kara Kavunu, Trakya'nın coğrafi işaret alan 18. ürünü oldu

11.03.2021 13:54
Meriç Kara Kavunu, Trakya'nın coğrafi işaret alan 18. ürünü oldu, System.String[]

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Meriç Ziraat Odası tarafından başvurusu yapılan Meriç Kara Kavunu'na coğrafi işaret alındı.

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Meriç Ziraat Odası tarafından başvurusu yapılan Meriç Kara Kavunu'na coğrafi işaret alındı. Böylelikle Trakya'nın coğrafi işaretli ürün sayısı 18'e yükselmiş oldu.

Meriç Kara Kavunu'na coğrafi işaret alınması ile ilgili bir açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Ülkemiz coğrafi işaretli ürünler konusunda büyük bir potansiyele sahip. Geleneksel bilgi ve kültürel değerlerimizin korunması açısından büyük öneme sahip coğrafi işaretler kalitenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem arz ediyor. Yerel kalkınmanın dinamiği olan üreticilerimizin ürünlerini pazarlama konusunda sıkıntılar yaşadığına şahit oluyoruz. Coğrafi işaret tescili alan ürün hem daha yüksek fiyattan satılabilecek hem de pazar sıkıntısı çekmeyecek" dedi.

Şahin, "Böylece üreticilerin yaşadığı sıkıntılar sona erecek. Burada hem söz konusu üretici hem de tüketici korunmuş olacak. Trakya Bölgesi'nde coğrafi işaret konusunda farkındalığın artırılması ve yöresel ürünlere coğrafi işaret alınması amacıyla bir dizi çalışma yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Meriç Kara Kavunu ile birlikte coğrafi işaretli ürün sayımız 18 oldu. Geçen yılın Mart ayı başında başvurusu yapılan Meriç Kara Kavunu coğrafi işaret alınması süreci bir yıl sürdü. Bir yıl gibi kısa sürede süreci tamamlayan Meriç Ziraat Odası'nı ve süreci koordine eden Ajans çalışanlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Meriç Kara Kavunu mantar hastalıklarına dayanıklı bir tür

Meriç Kara Kavunu, Edirne'nin Meriç ilçesinde yetişen, dışı koyu yeşil içi turuncu veya koyu sarı renkli, sıcağa ve kuraklığa dayanıklı, uzun süre depolanarak kış aylarında da tüketilebilen, tatlı ve lezzetli bir aromaya sahip etli, sulu ve bol çekirdekli kavundur. Orta büyüklükteki meyveleri yuvarlak, sap kısımları hafif sivricedir. Kabuk rengi yeşil, üzeri kırışık ve kalındır. Et renginin kabuğa yakın kısmı açık yeşildir. Kışlık kavunlardandır. Güneş yanıklığına dayanıklıdır. Çiçek burnu ucu küçük olur. Yağış yeterli olduğundan sadece ekim zamanı can suyu verilir ve bölgede sulama yapmadan üretim yapılması mümkündür. Meriç ilçesinin çok fazla yağış almaması ve nem oranının yüksek olmamasından dolayı ortalama meyve ağırlığı ile meyve et kalınlığı etkilenir. Ayrıca kavunda mantari hastalık sorunu yaşanmaz. - EDİRNE

Meriç Kara Kavunu, Trakya'nın coğrafi işaret alan 18. ürünü oldu
Meriç Kara Kavunu, Trakya'nın coğrafi işaret alan 18. ürünü oldu
Meriç Kara Kavunu, Trakya'nın coğrafi işaret alan 18. ürünü oldu

Trakya Bölgesi, Mahmut Şahin, Ziraat Odası, Meriç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meriç Kara Kavunu, Trakya'nın coğrafi işaret alan 18. ürünü oldu - Son Dakika


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