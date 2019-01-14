Son Dakika Haberleri: Meriç Kara Kavununa Coğrafi İşaret Başvurusu

Meriç Kara Kavununa Coğrafi İşaret Başvurusu

1 saat önce

Edirne'nin Meriç ilçesinde yetiştirilen rengi ve tadıyla ön plana çıkan Meriç kara kavunu için "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" başvurusu yapıldı.

Meriç Kara Kavununa Coğrafi İşaret Başvurusu, System.String[]
Edirne'nin Meriç ilçesinde yetiştirilen rengi ve tadıyla ön plana çıkan Meriç kara kavunu için "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" başvurusu yapıldı.

İlçenin önde gelen tarımsal ürünlerinden olan Meriç kara kavununun tanıtılması için ve coğrafi işaretinin alınması kapsamında Meriç Ziraat Odası ve Trakya Kalkınma Ajansı arasında imzalanan işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolü Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin'le birlikte imzalayan Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin, Meriç kara kavununun ilçeye özgü bir tarımsal değer olduğunu ve tescillenmesi için çalışma başlatıldığını söyledi.

Meriç kara kavununun yetiştiği ortam, lezzet ve aromasıyla farklı olduğunu belirten Ergin, şunları kaydetti:

"Coğrafi işaret belgesi, bir ürünün ve el sanatının, o yörenin malzemeleri kullanılarak, belirli kurallara göre yapılmasını, üretilmesini kurallarla kayıt altına alıyor. Coğrafi işaretli ürünler, eşdeğeri olan ürünlerin neredeyse iki katı fiyata satılıyor. Bölgemizin tescilli ürünlerine Meriç kara kavununun eklenmesi için Trakya Kalkınma Ajansı adına Genel Sekreter Mahmut Şahin ile protokol imzaladık.

Yerel ekonominin, üreticimizin ve esnafımızın güçlenmesi adına coğrafi işaretli ürünleri Meriç Ziraat Odası olarak çok önemsiyoruz. Ürünlerimizin markalaşmasının, dünya çapında bilinirliğinin artırılması için coğrafi işaret konusuna önem vermeliyiz. Bölgemizin her köşesi kendine has, lezzetli, kaliteli ürünlerle dolu. Meriç Kara Kavunu'da en kısa sürede tescillenerek coğrafi işareti alacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:34 Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Edirne, Meriç, Ekonomi
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