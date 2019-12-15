Meriç Karayusuflu Mesire Yeri Projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meriç Karayusuflu Mesire Yeri Projesi - Son Dakika

Meriç Karayusuflu Mesire Yeri Projesi

7 saat önce

Meriç Karayusuflu Mesire Yeri Projesi'nde sona gelindiği bildirildi.

Meriç Karayusuflu Mesire Yeri Projesi, System.String[]

Meriç Karayusuflu Mesire Yeri Projesi'nde sona gelindiği bildirildi.

Meriç Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, projenin Edirne Valisi Ekrem Canalp'in destekleri, Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör'ün koordinesinde başladığı belirtildi.

Mesire alanının Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edildiği aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Karayusuflu Köyü Mesire Alanında yürüyüş yolları, tuvaletler, kamelyalar, oyun parkı, piknik alanları, mescid oluşturulmasıyla ilgili çalışmalarda sona gelindi. Mesire alanın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Valimiz Ekrem Canalp olmak üzere Sayın Kaymakamımız Ekrem Güngöre'e, İl Özel İdaremize, Edirne Çevre Koruma Vakfı Başkanlığına teşekkür ederiz."

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Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:46 Kaynak: AA
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