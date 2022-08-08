Edirne'den kısa kısa

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ekipleri iki köyü birbirine bağlayan yolda çalışma gerçekleştirdi.

Girişimci kadınları tebrik eden Kaymakçı, kadınların ekonomiye katkı sağlamaları için her türlü maddi ve manevi desteği vereceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Süloğlu, Meriç, Güncel, Son Dakika

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