Meriç Kaymakamı Güngör:

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçeye giriş yapan araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşlerinin ölçüldüğünü ve semptom görülen vatandaşların sağlık kuruluşlarına yönlendirildiğini bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Meriç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs önlemleri çerçevesinde Kaymakam Güngör başkanlığında toplandı.

Kaymakam Güngör, koronavirüs salgınının önlenmesi için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını belirtti.

Vatandaşların sağlığı için tedbirlerin artırıldığını aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"İlçemiz giriş ve çıkışlarında kolluk personelimiz 7 gün 24 saat esaslı çalışarak ilçemize giriş yapan araçları durdurup ateş ölçümü yaparak, semptomu olanları sağlık kuruluşuna yönlendirecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süre ile gözlem altında kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir.

İl dışından ilçemize gelen vatandaşlarımız ise kayıt altına alınarak kendilerine 14 gün boyunca Meriç'teki ikametlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek, uyulup uyulmadığı kolluk marifetiyle kontrol edilecektir. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızın evinde kalmasını, şehirler arası seyahat etmemesini önemle rica ediyoruz."