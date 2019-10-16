Meriç Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı

Çimento kullanılmadan tamamlanan çalışmalarda, köprülerin inşa edildikleri dönemdekine uygun kaymak kireç, taş tozu ve kum gibi malzemeler kullanıldı.

1842 yılında 31'inci Osmanlı Padişahı 1'inci Abdülmecit zamanında yapımına başlanan ve 1847'de tamamlanan Meriç Köprüsü'ndeki restore çalışması yaklaşık 1,5 ayda sona erdi.

Tunca ve Meriç nehirleri üzerindeki tarihi taş köprülerin restorasyonu, temmuz ayında Tunca Köprüsü ile başlamıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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