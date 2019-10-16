Son Dakika Haberleri: Meriç Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı
Son Dakika Güncel Meriç Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı

Meriç Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı

49 dakika önce

Meriç Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı.

Meriç Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı.

Tunca ve Meriç nehirleri üzerindeki tarihi taş köprülerin restorasyonu temmuz ayında Tunca Köprüsü ile başlamıştı.

Trafiğe kapatılan 4 asırlık tarihi köprüde restorenin tamamlanması sonrası ağustos ayı sonunda Meriç Nehri üzerindeki Meriç (Mecidiye) Köprüsü'nde çalışmalara geçilmişti.

Trafiğe kapalı tutulan 1847'de yapılan Meriç Köprüsü'ndeki restore çalışması yaklaşık bir buçuk ayda tamamlandı.

Çimento kullanılmadan tamamlanan restoreler de köprülerin inşa edildikleri dönemde kullanılan kaymak kireç, taş tozu ve kum gibi malzemeler kullanıldı.

Çalışmalarda köprülerin zemin taşları değiştirildi.

Meriç Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı

Mecidiye, Tunca, Meriç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:27 Kaynak: AA
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