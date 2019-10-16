Meriç Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı.

Tunca ve Meriç nehirleri üzerindeki tarihi taş köprülerin restorasyonu temmuz ayında Tunca Köprüsü ile başlamıştı.

Trafiğe kapatılan 4 asırlık tarihi köprüde restorenin tamamlanması sonrası ağustos ayı sonunda Meriç Nehri üzerindeki Meriç (Mecidiye) Köprüsü'nde çalışmalara geçilmişti.

Trafiğe kapalı tutulan 1847'de yapılan Meriç Köprüsü'ndeki restore çalışması yaklaşık bir buçuk ayda tamamlandı.

Çimento kullanılmadan tamamlanan restoreler de köprülerin inşa edildikleri dönemde kullanılan kaymak kireç, taş tozu ve kum gibi malzemeler kullanıldı.

Çalışmalarda köprülerin zemin taşları değiştirildi.