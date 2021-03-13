Meriç Köprüsü, tarihi resimleri ve motifleri günümüze taşıyor - Son Dakika

EDİRNE'de Meriç Nehri üzerinde bulunan 174 yıllık tarihi Meriç Köprüsü, motifleriyle ayrı bir özelliği taşıyor. Edirneli tarihçi Altay Bayatlı, tarihi köprünün diğer köprülerden ayıran en büyük özeliklerinden birinin 1847 yılında tarihi köşk tavanına çizilen resimlerin olduğunu belirterek, "Köprüdeki diğer özelliklerden biri de neredeyse hiçbir köprüde rastlamadığımız tarih köşkünün tavanında duvar resmi olması. Duvar resminin anlattığı figürler de Edirne'nin nehir kenarlarında bulunan nehir kenarı evlerinin resmedildiği, kendi ekseninde dönen bir duvar resmi mevcuttur" dedi.

Osmanlı'ya 88 yıl başkentlik yapan Edirne'de imparatorluğun tarihi yapıları ve köprüleriyle derin izlerini günümüze taşıyor. Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinin içinden geçtiği kentte bu nehirler üzerinde 9 taş köprü bulunuyor. Köprülerden Meriç Nehri üzerindeki 174 yıllık tarihi Mecidiye, bir diğer adıyla Meriç Köprüsü, dikkat çekiyor. 1832 yılında Sultan II. Mahmut Han döneminde başlanan ve 1847 yılında Abdülmecid döneminde tamamlanan köprü, gördüğü onarım çalışmalarıyla günümüzde hala kullanılarak, 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi'ne geçişleri sağlıyor.

Meriç Köprüsü, kemerleri, motifleri ve kitabesinin bulunduğu tarih köşk kubbesi içine yapılan resimleri ile Osmanlı'nın derin izlerini taşıyor. Tarihi köprünün tam ortasında kubbeli, mermer sütundan yapılmış 5 ayaklı 'tarih köşkü' olarak belirtilen ve özellikle padişahların güneşin doğuşunu ve batışını izledikleri için seyir terası olarak da bilinen yapının kubbesindeki renkli resimler önemli ölçüde ön plana çıkıyor. Mimarinin kim olduğu bilinmeyen köprü, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaretine uğruyor. Gelen ziyaretçilerin en çok fotoğraf çekildiği tarihi Osmanlı köprüsü, zaman zaman onarım yapılarak kullanılmaya devam ediyor. Yüksek tonajda araçların geçişlerine kapanan tarihi köprü üzerinden kaçak geçen araçların olması Edirneli tarihçilerin ve vatandaşın tepkilerine neden olurken maalesef bu değerli tarihi köprüye büyük zarar veriyor.

'2 'NCİ MAHMUT'UN EMRİYLE BAŞLANDI'

Edirneli tarihçi Altay Bayatlı, Meriç Köprüsü'nün yapımına 1930 yılında dönemin Osmanlı Padişahı 2'nci Mahmut'un emriyle başlandığını belirterek, "Fakat Abdülmecit zamanında tamamlanıyor. Bu köprünün yerinde eskiden Demirtaş Köprüsü adından ahşap bir köprü vardı. Bu köprü yıpranınca, 2'nci Mahmut da Edirne'yi ziyarete geldiğinde görüyor ve yapılması emrini veriyor. Fakat saltanat süresi yetmiyor ve köprünün yapımı 1847 yılında tamamlanıyor. O nedenle köprüye Mecidiye Köprüsü adı veriliyor. Mecidiye Köprüsü çok özellikli bir köprüdür. Svilengrad'daki Mimar Sinan eseri olan Cisri Mustafa Paşa Köprüsü'nün neredeyse kopyası niteliğindedir. Üzerinde de Selçuklulardan günümüze gelme ejderha veya fil motifi şeklinde motifler mevcuttur. Ayrı olarak en önemli özelliklerinden birisi de ayaklarının, zindan altındaki kale surlarının taşlarından getirilerek yapıldığını arşiv kaynaklarından bilmekteyiz" dedi.

'HİÇ BİR KÖPRÜDE OLMAYAN DUVAR RESİMLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR'

Tarihi köprünün diğer köprülerden ayıran en büyük özeliklerinden birinin 1847 yılında tarihi köşk tavanına çizilen resimlerin olduğunu vurgulayan Bayatlı, "Köprüdeki diğer özelliklerden biri de neredeyse hiçbir köprüde rastlamadığımız tarihi köşkünün tavanında duvar resmi olması. Duvar resminin anlattığı figürler de Edirne'nin nehir kenarlarında bulunan nehir kenarı evlerinin resmedildiği, kendi ekseninde dönen bir duvar resmi mevcuttur üzerinde. 2011 yılındaki restorasyondan sonra o da yenilenmiştir ve halen orijinalliğini korumaktadır. Köprü Edirne'ye çok büyük bir değer katmakta. Edirne'nin aslında akla gelen Selimiye'den ikinci tarihi eseridir. Kemerlerin özellikleri çok simetrik olmasıdır. Köprünün o bölgesine biz seyir yeri değil de tarih köşkü diyoruz. Taş köprülerin evrimleşmesinde tarihlerin yazıldığı, beyitlerle, şiirlerle kim tarafından anlatıldığı yerlere biz tarih köşkü diyoruz. Biz zamanla Osmanlı'nın son döneminde bu şekilde köşk şeklini almış ve güzel bir mimariye kavuşmuştur. Burada duran insanlar etrafı rahatlıkla panoramik şekilde görebilirler ki keyifli bir seyir yapabilirler. Tabii bu yüksek olasılıkla padişahlar tarafından da kullanılmıştır. Tabi burada en güzel özellik, bu köprünün tarih köşkünün iç tarafında duvar resmi olması. Bu resim büyük ihtimalle dönemin Edirne'sini yansıtan nehir kenarındaki villaları, sayfiye yerlerini gösteren yerlerin oluşu. Bu resimlerin de 1847'de tamamlandığı yılda yapıldığını düşünmekteyiz" diye konuştu.

Köprünün Edirne'ye büyük bir değer kattığını da dikkat çeken Bayatlı, "Köprünün şöyle bir özelliği de var; Karaağaç merkez haline geldikten sonra bu bölgenin gelişmesi ve güzergah dahilinde olması da büyük önem kazandırıyor. Bu köprünün daha iyi bir güzergahta olmasını sağlıyor. Dolayısıyla Edirne'ye büyük bir değer katıyor. O yüzden bu köprünün iki ucunda da rıhtımlar mevcut. Eskiden nehir üzerinden gemi ticareti, nehir sefaları yapılıyormuş. Bu yüzden Edirne'deki köprülerin neredeyse tamamında rıhtım ve iskeleye rastlamaktayız" dedi.