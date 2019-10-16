Son Dakika Haberleri: Meriç Köprüsü yol zemini restorasyonu tamamlandı
Son Dakika Güncel Meriç Köprüsü yol zemini restorasyonu tamamlandı

Meriç Köprüsü yol zemini restorasyonu tamamlandı

2 saat önce

Edirne'nin simge yapıları arasında gösterilen tarihi Meriç Köprüsü'nün zemin yenileme restorasyonu çalışmaları sona erdi.

Meriç Köprüsü yol zemini restorasyonu tamamlandı, System.String[]

Edirne'nin simge yapıları arasında gösterilen tarihi Meriç Köprüsü'nün zemin yenileme restorasyonu çalışmaları sona erdi. Tarihi köprü yaya trafiğine açılırken, yaklaşık 3 hafta daha zeminin kuruması ve hazır olması için araç trafiğine açılmayacağı belirtildi.


Edirne'nin Yunanistan'a sınır semti Karaağaç Mahallesi'ne geçişlerin sağlandığı tarihi taş köprünün zemin yenileme restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Tarihi taş köprünün zarar gören ve yıpranan zemin taşları değiştirildi. Yaklaşık 2 ay süren restorasyon çalışmaları sonrası köprü yaya trafiğine açıldı. Restorasyon kapsamında yapılan işlemlerin oturması ve kuruması için en az 3 hafta daha köprünün araç trafiğine açılmayacağı belirtildi. - EDİRNE

Edirne, Meriç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halkbank iddianamesine tepki: Çirkin bir adım attılar
Mahkeme, Uber ile ilgili kararını verdi: Durdurulacak Recep Tayyip Erdoğan'dan UEFA'ya asker selamı çıkışı: Yapılanı şık bulmuyorum İki yıl aradan sonra ekranlara dönen Seksenler'in kadrosuna, başarılı oyuncu Erdem Baş dahil oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 17:44:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meriç Köprüsü yol zemini restorasyonu tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]