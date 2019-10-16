Meriç Köprüsü yol zemini restorasyonu tamamlandı

Edirne'nin simge yapıları arasında gösterilen tarihi Meriç Köprüsü'nün zemin yenileme restorasyonu çalışmaları sona erdi. Tarihi köprü yaya trafiğine açılırken, yaklaşık 3 hafta daha zeminin kuruması ve hazır olması için araç trafiğine açılmayacağı belirtildi.

Edirne'nin Yunanistan'a sınır semti Karaağaç Mahallesi'ne geçişlerin sağlandığı tarihi taş köprünün zemin yenileme restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Tarihi taş köprünün zarar gören ve yıpranan zemin taşları değiştirildi. Yaklaşık 2 ay süren restorasyon çalışmaları sonrası köprü yaya trafiğine açıldı. Restorasyon kapsamında yapılan işlemlerin oturması ve kuruması için en az 3 hafta daha köprünün araç trafiğine açılmayacağı belirtildi.

(Koray Ustabaşı/İHA)