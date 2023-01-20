MERİÇ NEHRİ'NDE 103 KİLO YAYIN BALIĞI YAKALANDI - Son Dakika
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MERİÇ NEHRİ'NDE 103 KİLO YAYIN BALIĞI YAKALANDI

20.01.2023 17:55

EDİRNE'de Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehrinde 2 amatör balıkçı, 2 metre 10 santim uzunluğunda, 103 kilogram ağırlığında dev yayın balığı yakaladı.

EDİRNE'de Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehrinde 2 amatör balıkçı, 2 metre 10 santim uzunluğunda, 103 kilogram ağırlığında dev yayın balığı yakaladı.

Edirne'de Yunanistan'a sınır merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde Mustafa Büyükgedik ve Mümin Çetin, nehire balık tutmak için ağ gerdi. Amatör balıkçıların gerdiği ağa 2 metre 10 santim uzunluğunda, 103 kilo ağırlığında dev yayın balığı takıldı. İki balıkçı, ağa takılan dev yayın balığını uzun süren çabaları sonucunda sudan çıkarmayı başardı. Yayın balığını karaya güçlükle çıkardıklarını söyleyen balıkçılardan Büyükgedik, yayın balığını satmayı düşünmediklerini söyledi.

Yakaladıkları dev balığın ellerini ısırmasından dolayı yaralandıklarını belirten Mustafa Büyükgedik, Tutmak biraz zor oldu. Ellerimizi ısırdı, parçaladı ama yakaladık. Çok zahmet çektik ama yakaladık. Güçlü balık ifadelerini kullandı. Mümin Çetin ise balığı çıkarırken çok zorlandıklarını belirterek Ağı parçaladı. Ama zorlayarak balığı aldık. Balık bizi çok zorladı. 30 sene önce de bu kadar büyük balık tutmuştum ama 30 senedir ilk defa bu kadar büyük balık tutuyorum. Meriç nehrinde böyle büyük balıklar azaldı diye konuştu. Dev yayın balığını yakalamayı başaran 2 arkadaş ağaca astıkları balıkla hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: MERİÇ NEHRİ'NDE 103 KİLO YAYIN BALIĞI YAKALANDI - Son Dakika
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