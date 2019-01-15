Meriç Nehri'nde 3 Göçmen Cesedi Bulundu
11 dakika önce
Edirne'nin Meriç ve İpsala ilçelerinde, Meriç Nehri'nden yasa dışı yollara Yunanistan'a geçmek isteyen 3 kişinin cesedi bulundu.
Edirne
'nin Meriç
ve İpsala
ilçelerinde, Meriç Nehri'nden yasa dışı yollara Yunanistan
'a geçmek isteyen 3 kişinin cesedi bulundu.
İpsala Paşa köyde 2. Hudut Dikili
Karakol Komutanlığı askerleri tarafından, Meriç Nehri kenarında bulunan tank yolu mevkiinde 30-35 yaşlarında göçmene ait olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu.
Meriç ilçesinde bağlı Küplü
beldesinde ise bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç Nehri kenarında 25 yaşlarında göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 2 erkek cesedi buldu.
Cesetler, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp
Kurumuna gönderildi. Soruşturmalar devam ediyor. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:49 Kaynak: İHA
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