Son Dakika Haberleri: Meriç nehri'nde 31 kaçak göçmen yakalandı
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Meriç nehri'nde 31 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

EDİRNE'nin Enez ilçesindeki Meriç Nehri'nde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 31 kaçak göçmen yakalandı.

Meriç nehri'nde 31 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

EDİRNE'nin Enez ilçesindeki Meriç Nehri'nde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 31 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Meriç Nehri açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 20'si kadın, toplam 31 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Meriç Nehri, Yunanistan, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:53 Kaynak: DHA
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