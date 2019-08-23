Meriç Nehri'nde 40 düzensiz göçmen yakalandı

Durdurulan botta 7'si çocuk Afganistan ve İran uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Enez ilçesinde Sahil Güvenlik botu Meriç Nehri'nde lastik bot hareketliliği tespit etti.

Edirne 'de Meriç Nehri 'nde lastik botla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

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