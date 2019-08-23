Son Dakika Haberleri: Meriç Nehri'nde 40 düzensiz göçmen yakalandı
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Meriç Nehri'nde 40 düzensiz göçmen yakalandı

44 dakika önce

Edirne'de Meriç Nehri'nde lastik botla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Meriç Nehri'nde 40 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de Meriç Nehri'nde lastik botla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 40 düzensiz göçmen yakalandı.


Enez ilçesinde Sahil Güvenlik botu Meriç Nehri'nde lastik bot hareketliliği tespit etti.


Durdurulan botta 7'si çocuk Afganistan ve İran uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri sonrası Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Meriç Nehri, Edirne, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:48 Kaynak: AA
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