Meriç Nehri'nde ceset bulundu
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Meriç Nehri kenarında erkek cesedi bulundu.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Meriç Nehri kenarında erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:31 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Kurdu köyü yakınlarında Meriç Nehri kenarında ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedi sudan çıkardı.
Yurt dışına yasa dışı yoldan geçmek isterken boğulan bir kaçağa ait olabileceği değerlendirilen ceset, incelemelerin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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