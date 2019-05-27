Son Dakika Haberleri: Meriç Nehri'nde ceset bulundu

Meriç Nehri'nde ceset bulundu

3 saat önce

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Meriç Nehri kenarında erkek cesedi bulundu.

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Meriç Nehri kenarında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kurdu köyü yakınlarında Meriç Nehri kenarında ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedi sudan çıkardı.
Yurt dışına yasa dışı yoldan geçmek isterken boğulan bir kaçağa ait olabileceği değerlendirilen ceset, incelemelerin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:31 Kaynak: AA
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