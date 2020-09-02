Meriç Nehri'nde ceset bulundu - Son Dakika

Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, ihbar üzerine Meriç Nehri 1. derece askeri yasak bölgede suda arama yapmak üzere dalgıç polislerden yardım istedi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çanakkale'den gelen polis kurbağa adamlar, nehirde yaptıkları aramada, C.K'nin cesedine ulaştı.

Kıyıya çıkartılan ceset, Edirne Devlet Hastanesi morguna gönderildi.