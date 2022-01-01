Meriç Nehri'nde debi yükseldi, alarm seviyesi "turuncuya" çıktı - Son Dakika

Edirne'de yılın son haftası etkili olan sağanak, Meriç Nehri'nin debisini arttırdı. Meriç'in debisi, Ergene Nehri ile birleştiği İpsala'daki istasyonda 1203 metreküp/saniyeye çıktı.

ALARM DURUMU TURUNCUYA YÜKSELTİLDİ

Nehirle ilgili sarı alarm durumu, turuncuya yükseltildi. İpsala istasyonunda geçen pazartesi 356 metreküp/saniyeye ölçülen debi yaklaşık 4 kat arttı. Meriç'in debisinin bu noktadaki artışında, yatağından taşan Ergene ile birleşmesi önemli rol oynuyor.

NEHİRLER TAŞMIŞTI

Ergene Nehri de Kırklareli ve Edirne'deki şiddetli yağışlar nedeniyle yatağından taşmıştı.

YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT ETMİYOR

Öte yandan yerleşim alanlarını tehdit eden bir taşkın riskinin olmadığı, bölgede gerekli önlemlerin alındığı öğrenildi.